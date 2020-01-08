Однако окончательного решения пока нет
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Только 102 тыс. казахстанцев смогут использовать пенсионные накопления на личные нужды
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

По подсчетам правительства, только 102 тыс. казахстанцев смогут использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья или обучение, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев. Однако, подчеркнул он, окончательного решения пока не принято, и все расчеты находятся в администрации президента.

«Использование пенсионных накоплений зависит от суммы пенсионных накоплений. Мы должны обеспечить всем казахстанцам нормальную старость. То есть когда человек уходит на пенсию, у него на счету должна быть сумма пенсионных накоплений, которая была бы достаточной для нормальной жизни», - подчеркнул Сапарбаев.

Он отметил, что если сегодня средняя продолжительность жизни граждан составляет 73 года, то в 2025 году она должна увеличиться до 75 лет. А по расчетам правительства пенсионных накоплений должно быть достаточно, чтобы человек на пенсии прожил от 19 до 25 лет.

«По нашим расчетам, согласно представленным данным пенсионного фонда, к сожалению, почти половина накопителей, которые имеют счета в пенсионном фонде, имеют накопления не более 1 млн тенге. А достаточная сумма (для использования накоплений – V) – примерно от 10 до 12 млн тенге. Таких людей у нас где-то 102 тыс.и человек», - констатировал вице-премьер.

Он также обратил внимание на разговоры о примерах Сингапура и Европы.

«У нас система пенсионных накоплений работает 21 год. Некоторые приводят пример Сингапура, Европейских стран, там 50 лет уже работает. И доходы намного выше, чем у нас», - заключил Сапарбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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