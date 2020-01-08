Только 102 тыс. казахстанцев смогут использовать пенсионные накопления на личные нужды

По подсчетам правительства, только 102 тыс. казахстанцев смогут использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья или обучение, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев. Однако, подчеркнул он, окончательного решения пока не принято, и все расчеты находятся в администрации президента.

«Использование пенсионных накоплений зависит от суммы пенсионных накоплений. Мы должны обеспечить всем казахстанцам нормальную старость. То есть когда человек уходит на пенсию, у него на счету должна быть сумма пенсионных накоплений, которая была бы достаточной для нормальной жизни», - подчеркнул Сапарбаев.

Он отметил, что если сегодня средняя продолжительность жизни граждан составляет 73 года, то в 2025 году она должна увеличиться до 75 лет. А по расчетам правительства пенсионных накоплений должно быть достаточно, чтобы человек на пенсии прожил от 19 до 25 лет.

«По нашим расчетам, согласно представленным данным пенсионного фонда, к сожалению, почти половина накопителей, которые имеют счета в пенсионном фонде, имеют накопления не более 1 млн тенге. А достаточная сумма (для использования накоплений – V) – примерно от 10 до 12 млн тенге. Таких людей у нас где-то 102 тыс.и человек», - констатировал вице-премьер.

Он также обратил внимание на разговоры о примерах Сингапура и Европы.

«У нас система пенсионных накоплений работает 21 год. Некоторые приводят пример Сингапура, Европейских стран, там 50 лет уже работает. И доходы намного выше, чем у нас», - заключил Сапарбаев.