2,8 млрд тенге пени списали физлицам в рамках налоговой амнистии

В Казахстане завершилась налоговая амнистия для физических лиц, в которой приняли участие 672 530 граждан. Им списана пеня на сумму 2,8 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов.

Как напомнил Шолпанкулов, налоговая амнистия для физлиц стартовала в Казахстане с августа 2019 года. По состоянию на 1 января 2019 года количество физических лиц, имевших налоговую задолженность, составляло порядка 1,4 млн человек, у которых числилась недоимка по основному долгу на сумму 13,9 млрд тенге и начисленные пени на 6,3 млрд тенге. В разрезе налогов наибольшая сумма недоимки физлиц приходилась на налог на транспортные средства – это 10,1 млрд тенге или 73% от общей суммы. По налогу на имущество сумма недоимки составляла 1,6 млрд тенге или 11,5%, по индивидуальному подоходному налогу – 1,2 млрд тенге или 8,6% и по земельному налогу – 617 млн тенге или 4,3%.

«По результатам проведенной работы 672 530 физических лица уплатили свою недоимку в размере 14,6 млрд тенге, которым списана пеня на сумму 2,8 млрд тенге. Проведение налоговой амнистии позволило значительно сократить имеющуюся недоимку по налоговым обязательствам физических лиц», - проинформировал первый заместитель министра финансов.

По его информации, наибольшие суммы уплаченных налогов приходятся на Алматы, где граждане погасили задолженность на сумму 6,5 млрд тенге, столицу – 1,9 млрд тенге и Алматинскую область – 675 млн тенге. При этом «наибольшую активность» проявили жители Алматы – 100 769 физических лиц, погасивших недоимку, в Туркестанской области – 74 893 физических лица и в городе Шымкент – 62 015 физлиц.

«Что касается списанных сумм пени, то наибольшая сумма приходится также на город Алматы – это порядка 1,1 млрд тенге, на втором месте Павлодарская область – 187 млн тенге и на третьем месте город Нур-Султан – 172 млн тенге», - подчеркнул Шолпанкулов.