Только один может подпасть под амнистию
49 сотрудников правоохранительных органов находятся под следствием после январских событий – Генпрокуратура
ФОТО KAZPRAVDA.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Из 49 сотрудников правоохранительных органов, которые привлекаются к уголовной ответственности после январских событий, только один может подпасть под амнистию. Об этом в среду в кулуарах мажилиса сообщил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

«На сегодня 49 человек из сферы правоохранительных органов привлекаются к уголовной ответственности (после январских событий – В.). Только один из них, возможно, подлежит амнистированию», - сказал Чиндалиев.

По его словам, этот сотрудник привлекается к уголовной ответственности по статье 432 УК РК – «Укрывательство преступления», но дело еще не поступило в суд. Остальные 48 человек, пояснил Чиндалиев, привлекаются к ответственности за пытки и превышение полномочий, поэтому они не подпадают под амнистию.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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