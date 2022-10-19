49 сотрудников правоохранительных органов находятся под следствием после январских событий – Генпрокуратура

Из 49 сотрудников правоохранительных органов, которые привлекаются к уголовной ответственности после январских событий, только один может подпасть под амнистию. Об этом в среду в кулуарах мажилиса сообщил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

«На сегодня 49 человек из сферы правоохранительных органов привлекаются к уголовной ответственности (после январских событий – В.). Только один из них, возможно, подлежит амнистированию», - сказал Чиндалиев.

По его словам, этот сотрудник привлекается к уголовной ответственности по статье 432 УК РК – «Укрывательство преступления», но дело еще не поступило в суд. Остальные 48 человек, пояснил Чиндалиев, привлекаются к ответственности за пытки и превышение полномочий, поэтому они не подпадают под амнистию.