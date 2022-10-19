49 сотрудников правоохранительных органов находятся под следствием после январских событий – Генпрокуратура

Только один может подпасть под амнистию
Тамара Вааль, Астана, Власть
Из 49 сотрудников правоохранительных органов, которые привлекаются к уголовной ответственности после январских событий, только один может подпасть под амнистию. Об этом в среду в кулуарах мажилиса сообщил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.
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