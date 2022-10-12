Мажилис взял в работу законопроект об амнистии для участников январских событий

Предлагается установить временной период для преступлений, на которые будет распространяться амнистия
Тамара Вааль, Астана, Власть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу законопроект «Об амнистии», после принятия которого на свободу выйдут участники январских событий, за исключением тех, кто совершил тяжких и особо тяжкие преступления. Правда, как пояснил председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе палаты, депутат Арман Кожахметов, амнистия коснется тех граждан, которые совершили преступления в период с 4 по 7 января.
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