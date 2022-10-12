Мажилис взял в работу законопроект об амнистии для участников январских событий

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу законопроект «Об амнистии», после принятия которого на свободу выйдут участники январских событий, за исключением тех, кто совершил тяжких и особо тяжкие преступления. Правда, как пояснил председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе палаты, депутат Арман Кожахметов, амнистия коснется тех граждан, которые совершили преступления в период с 4 по 7 января.

«Целью законопроекта является освобождение от уголовной ответственности либо сокращение срока наказания, назначенного судом, лиц, совершивших уголовное правонарушение, связанное с массовыми беспорядками либо при их пресечении на территории Республики Казахстан в период с 4 по 7 января 2022 года», - сказал Кожахметов.

Депутат подчеркнул, что законопроект является «актом милосердия и доброжелательности со стороны государства и общества» к лицам, которые совершили преступления, не представляющие существенной угрозы безопасности гражданам и государству. При этом Кожахметов не уточнил, когда комитет представит заключение по законопроекту.