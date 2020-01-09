21 объект ВИЭ введен в эксплуатацию в Казахстане в 2019 году – Минэнерго

21 крупный объект возобновляемых источников энергии введен в эксплуатацию в Казахстане в 2019 году. А в текущем в Минэнерго планируют довести их количество с 90 до 108, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

«В настоящее время в Республике Казахстан имеется 90 действующих объектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 1050,1 МВт. С начала 2019 года введен в эксплуатацию 21 объектов ВИЭ мощностью 504,55 МВт. В текущем году количество ВИЭ планируется довести от 90 до 108 проектов общей мощностью 1655 МВт», - сообщили в Минэнерго.

Здесь напомнили, что с 2018 года отбор для реализации проектов ВИЭ проходит по аукционному механизму, который позволил процесс отбора проектов и инвесторов сделать прозрачным, а также сделать ставку «на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ».

«Аукционные международные торги 2018-2019 годов проведены в электронном формате для проектов ВИЭ суммарной мощностью 1 205 МВт. В торгах приняли участие 138 компаний из 12 стран: Казахстан, Китай, Россия, Турция, Германия, Франция, Болгария, Италия, ОАЭ, Нидерланды, Малайзия, Испания. Участниками аукционных торгов на выставленные 1205 МВт было предложено заявок на реализацию проектов установленной мощностью 3893,52 МВт, что превысило спрос в 3,2 раза. По итогам аукционных торгов 30 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ (РФЦ - V) на 15 лет на суммарную мощность 804,3 МВт и 12 компаний на стадии подписания контрактов с РФЦ на суммарную мощность 162,89 МВт», - также проинформировали в ведомстве.

Кроме того, здесь отметили, что произошло снижение тарифов на электроэнергию ветровых электрических станций в среднем по заявкам участников аукциона на 10,6%, малых гидроэлектростанций - на 14,5%, солнечных электрических станций - на 36%.

По итогам 2019 года ожидалось, что число действующих объектов ВИЭ увеличится до 83 единиц, а их общая мощность - до 968 МВт.

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