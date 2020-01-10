Он осужден на 2 года и 6 месяцев
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Сбившему ребенка в Южной Корее казахстанцу вынесли приговор

На 2 года и 6 месяцев осужден казахстанец, сбивший семилетнего мальчика в Южной Корее, передает «Хабар 24».

Сообщается, что родители ребенка не простили подсудимого. По их словам, им пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном, а на лечение было потрачено свыше 60 млн вон (более $50,5 тыс.).

Адвокат казахстанца Чой Хак Се считает приговор несправедливым. По его словам, в суде доказано, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Кроме того, обвиняемый после наезда остановился, убедился, что ребенку оказывают помощь и затем уехал. Более того, Чой Хак Се заявил, что его подзащитный добровольно сдался правоохранительным органам Казахстана.

Напомним, 16 сентября прошлого года в южнокорейском городе Чханвон 20-летний казахстанец сбил на автомобиле 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. После аварии он купил билет на самолет и улетел в Казахстан. Позже казахстанец был найден в своем родном городе Павлодар.

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