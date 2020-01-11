Обломки ракеты упали во время учений в Актюбинской области

Обломки ракеты упали в Актюбинской области во время плановых учений испытательного центра Минобороны России, сообщили в пресс-службе казахстанского оборонного ведомства.

«9 января во время плановых учений испытательного центра министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 г., произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было», - говорится в сообщении.

В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет, ситуация опасности для населения не представляет, заверили в ведомстве.

На месте работают службы КЧС МВД РК, район падения оцеплен сотрудниками полиции.

«В соответствии с указанным соглашением выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области», - отметили в Минобороны.

Здесь также подчеркнули, что «пуск ракет с использованием объектов на территории Республики Казахстан проводился согласно годовому плану и графику проведения учений».