Токаев соболезнует в связи с кончиной султана Омана

«Кабус бен Саид посвятил свою жизнь защите интересов Омана и его народа, поддержанию мира и стабильности в регионе. Народ Казахстана всегда будет помнить Султана Кабуса как мудрого лидера, уважаемого международного политика, исторической личности и видного государственного деятеля, который внес значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования народу Омана», - говорится в телеграмме.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в пятницу в возрасте 79 лет от онкологического заболевания. В султанате объявлен трехдневный траур.

Кабус бен Саид Аль Саид родился в ноябре 1940 года. К власти пришел в результате государственного переворота в июле 1970 года, свергнув собственного отца.