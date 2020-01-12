Еще нескольким выписали штраф
В Алматы гражданским активистам дали 15 суток ареста за мирные пикеты
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Четверых алматинских гражданских активистов, требовавших освобождения политзаключенных, а также не преследовать активистов за политические взгляды, арестовали на 15 суток.

Адвокат Жанара Балгабаева, защищавшая активистов, подтвердила Vласти, что Руслан Иминахунов, Дархан Валиев, Асхат Жексебаев и Еркин Сабаншиев арестованы. Другой ее подзащитный, Ермек Козиев, получил штраф 50 МРП.

Также сообщалось о штрафах двум другим активистам – Даметкену Аспандиярову и Сагидулле Акаеву.

Международные правозащитные организации не единожды призывали власти Казахстана не преследовать граждан за мирные акции протеста.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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