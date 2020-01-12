В Алматы гражданским активистам дали 15 суток ареста за мирные пикеты

Четверых алматинских гражданских активистов, требовавших
освобождения политзаключенных, а также не преследовать активистов за
политические взгляды, арестовали на 15 суток.
Адвокат Жанара Балгабаева, защищавшая активистов, подтвердила Vласти, что Руслан Иминахунов, Дархан Валиев, Асхат Жексебаев и Еркин Сабаншиев арестованы. Другой ее подзащитный, Ермек Козиев, получил штраф 50 МРП.
Также сообщалось о штрафах двум другим активистам – Даметкену Аспандиярову и Сагидулле Акаеву.
Международные правозащитные организации не единожды призывали власти Казахстана не преследовать граждан за мирные акции протеста.
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