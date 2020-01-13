Российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления, заявили в СКР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», - сказал Краснов.

По его информации, в ходе следствия установлено, что 28 июля 2018 года журналисты по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги для съемок документального фильма. Там с помощью «неустановленного» лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того как в Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной.

«По дороге при проверке документов съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались. Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», - рассказал Краснов.

Ранее, 10 января, о результатах расследования трагической гибели российской съемочной группы в ЦАР рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, уже установлено, что Орхану Джемалю, Кириллу Радченко и Александру Расторгуеву незадолго до гибели поступило предложение заработать $20 тыс. от интернет-проекта «Центр управления расследованиями» (ЦУР), который просил снять для них документальный фильм на территории ЦАР. «Коммерсантъ» отмечает, что ЦУР финансировался Михаилом Ходорковским, а фильм должны были посвятить работе российских частных военных компаний (ЧВК) в ЦАР, в частности ЧВК «Вагнер».

Погибшие летом прошлого года в результате нападения неизвестных преступников российские журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев в Центральноафриканской Республике (ЦАР) работали за вознаграждение в $20 тыс. Об этом в пятницу, 11 января, сообщили представители Следственного комитета России (СКР), которые расследуют обстоятельства гибели граждан России и активно контактируют с коллегами из Африки. Михаил Ходорковский, чей интернет-проект работал совместно с журналистами над проектом в ЦАР, заявил о несогласии с результатами расследования СКР.

Несмотря на то, что ЦАР входит в десятку самых опасных стран мира для посещения, какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию, подчеркнула Петренко.

По данным следствия, сотрудники ЦУР «по собственной инициативе» обратились к военному корреспонденту Кириллу Романовскому, который бывал и работал в Центральной Африке. По словам Петренко, «он сообщил номер телефона так называемого фиксера по имени Мартин, а в переписке с работниками ЦУР обещал организовать журналистам на территории страны жилье и водителя», но россияне прилетели в Банги на два раньше, чем планировалось, и с Мартином не встретились. Поэтому они наняли водителя, который «владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник».

В СКР сообщили, что правоохранительным органам ЦАР следователями ГСУ были направлены запросы об оказании правовой помощи, которые «частично исполнены». В частности, проведен осмотр автомобиля, допрошены свидетели пребывания журналистов в городах Банги и Сибю, проверяются все автомобили — как проследовавшие через пост в городе Сибю, так и находившиеся в районе убийства в ночь на 31 июля 2018 года.

«В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, совершивших убийство российских граждан», - резюмировала Петренко.

Центр управления расследованиями был закрыт в августе 2018 года. 30 июля 2019 года другой проект Ходорковского – центр «Досье» – сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР: убийство журналистов было спланировано заранее. А 10 января этого года «Новая газета» опубликовала результаты расследования центра «Досье», где говорится, что убийство российских журналистов в ЦАР связано со структурами бизнесмена Евгения Пригожина. Согласно результатам расследования, оказывать содействие журналистам в ЦАР должен был некий Мартин, которого руководству ЦУРа рекомендовал Кирилл Романовский, сотрудник «Федерального агентства новостей», которое связано с Пригожиным. Также Пригожина связывают с частной военной компанией «ЧВК Вагнера», о деятельности которого журналисты и должны были снимать фильм.

По данным «Досье», номер Мартина был зарегистрирован на гражданку Германии, а мобильный телефон этого абонента не покидал столицу ЦАР. При этом Мартин сообщил журналистам, что находится в другом городе. На встречу с ним они и направлялись, когда по дороге их автомобиль был расстрелян. Водитель, которого рекомендовал Мартин, ранее работал в жандармерии республики. Согласно данным биллинга сотового оператора, он поддерживал связь с действующим сотрудником жандармерии Эмманюэлем Котофио, который вскоре после убийства журналистов получил повышение. Однако в СКР опровергли эту информацию, заявив, что водитель «Бьенвеню Доувокама никакого отношения к органам местной жандармерии не имеет». По тем же данным биллинга, Котофио общался с россиянином Александром Сотовым, которого расследователи связывают со структурами Евгения Пригожина.