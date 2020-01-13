Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов

Напомним, что в октябре 2019 года действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит, заявив, что в нем имеются недостатки. В частности, возникла путаница с обозначением большой казахской буквы I и И: в написании на латинице они получили одинаковое обозначение.

Тлешов подчеркивает, что итоговый вариант будет принят после всестороннего анализа, так как латиница должна быть легко применимой и удобной для большинства граждан. По его информации, всего в центр «Тіл-Қазына» поступило свыше 20 вариантов латиницы со всего Казахстана, из них отобрано восемь, а из них уже и будет выбран новый вариант алфавита. При этом, как сообщил директор центра, предлагаются варианты, приближающие казахский алфавит к алфавиту английского языка. Из восьми вариантов в четырех авторы используют 26 знаков и предлагают специфичные казахские буквы доносить с помощью отдельных правил. Тлешов отмечает, что в казахском языке десятки тысяч слов, и необходимость прописать к каждому из них отдельное правило очень трудно, тем более, что стоит задача упростить использование языка.

«Сейчас в мире используется 52 алфавита. Из них 36% на латинской графике, 18% – китайский алфавит, 11% - арабская графика. Но при этом каждая страна использует дополнительные знаки, которые отличают алфавиты. Поэтому нужно понимать, что казахский алфавит не может быть полностью скопирован с английского алфавита и состоять только из 26 знаков», - подчеркнул Тлешов, объяснив, что у казахского языка есть своя особенная природа, да и большинство тюркских стран используют дополнительные знаки, которые передают природу их языка.

В международном фонетическом алфавите имеется 52 основных знака и 107 дополнительных знаков, которые нужны именно для сохранения природы языков. Как отмечает Тлешов, «главное отличие нашего языка от английского в том, что как слово слышится, так оно и пишется», а «романские языки, которые произошли от латыни, отличаются тем, что звучать слово может по одному, а писаться иначе».

Тлешов также рассказал, какие еще варианты предлагались: алфавит с использованием математических, геометрических знаков; алфавит с четырьями диграфами и без буквы Ц; алфавит с восемью диграфами; алфавит, состоящий из 35 знаков, с предложением дописывать все звуки, которые слышны при произношении слов.

Глава языкового центра отмечает, что казахский язык относится к 95-ти официальным языкам и имеет высокий статус, так как на нем говорят свыше 10 млн человек. Поэтому реформа латиницы должна пройти качественно и без спешки.