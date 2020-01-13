Всего в центр «Тіл-Қазына» поступило свыше 20 вариантов
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Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АСЫЛХАНА НАЗИРА

Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов, сообщил агентству Sputnik Казахстан исполнительный директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» Ербол Тлешов.

Напомним, что в октябре 2019 года действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит, заявив, что в нем имеются недостатки. В частности, возникла путаница с обозначением большой казахской буквы I и И: в написании на латинице они получили одинаковое обозначение.

Тлешов подчеркивает, что итоговый вариант будет принят после всестороннего анализа, так как латиница должна быть легко применимой и удобной для большинства граждан. По его информации, всего в центр «Тіл-Қазына» поступило свыше 20 вариантов латиницы со всего Казахстана, из них отобрано восемь, а из них уже и будет выбран новый вариант алфавита. При этом, как сообщил директор центра, предлагаются варианты, приближающие казахский алфавит к алфавиту английского языка. Из восьми вариантов в четырех авторы используют 26 знаков и предлагают специфичные казахские буквы доносить с помощью отдельных правил. Тлешов отмечает, что в казахском языке десятки тысяч слов, и необходимость прописать к каждому из них отдельное правило очень трудно, тем более, что стоит задача упростить использование языка.

«Сейчас в мире используется 52 алфавита. Из них 36% на латинской графике, 18% – китайский алфавит, 11% - арабская графика. Но при этом каждая страна использует дополнительные знаки, которые отличают алфавиты. Поэтому нужно понимать, что казахский алфавит не может быть полностью скопирован с английского алфавита и состоять только из 26 знаков», - подчеркнул Тлешов, объяснив, что у казахского языка есть своя особенная природа, да и большинство тюркских стран используют дополнительные знаки, которые передают природу их языка.

В международном фонетическом алфавите имеется 52 основных знака и 107 дополнительных знаков, которые нужны именно для сохранения природы языков. Как отмечает Тлешов, «главное отличие нашего языка от английского в том, что как слово слышится, так оно и пишется», а «романские языки, которые произошли от латыни, отличаются тем, что звучать слово может по одному, а писаться иначе».

Тлешов также рассказал, какие еще варианты предлагались: алфавит с использованием математических, геометрических знаков; алфавит с четырьями диграфами и без буквы Ц; алфавит с восемью диграфами; алфавит, состоящий из 35 знаков, с предложением дописывать все звуки, которые слышны при произношении слов.

Глава языкового центра отмечает, что казахский язык относится к 95-ти официальным языкам и имеет высокий статус, так как на нем говорят свыше 10 млн человек. Поэтому реформа латиницы должна пройти качественно и без спешки.

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