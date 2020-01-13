Ботанический сад Алматы передан в ведение Минэкологии

Ботанический сад Алматы передан в ведение министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года №951 «Институт ботаники и фитоинтродукции (Главный ботанический сад)» комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан передан в ведение комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», - написал Дилдахмет.

Активная фаза реконструкции Ботанического сада началась в июле прошлого года. В этом году планируется завершить работы. В целом будет восстановлена инфраструктура и высажено более 1 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников.