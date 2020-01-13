Казахстанцы в ближайшее время покинут Филиппины – МИД

Двое казахстанцев, оказавшихся на Филиппинах, где началось извержение вулкана Тааль, не пострадали и в данный момент в консульстве им помогают поменять билеты и покинуть страну, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«По данным нашего посольства в Джакарте, в результате извержения вулкана на Филиппинах граждане Казахстана не пострадали. К дипломатам обратились только два наших туриста, которые не могут вылететь, так как аэропорт города Манила временно закрыт. Сейчас они меняют билеты и в ближайшее время покинут Филиппины», - сообщил Смадияров.

Как сообщал РБК, в выходные вулкан на Филлипинах выбросил высокий столб пепла. Жители столицы страны Манилы, которая расположена в ста километрах от вулкана, ощутили подземные толчки. На данный момент, аэропорт закрыт, а из близлежащих населенных пунктов проводится эвакуация людей.