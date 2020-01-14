К проведению ЕНТ привлекут специальную мониторинговую группу

По инициативе Национального центра тестирования для общественного контроля за открытостью и объективностью ЕНТ привлекут представителей специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии, сообщает «Казинформ» .

Напомним, что для поступления в вуз на платной основе ЕНТ проводится 4 раза в год (январь, март, июнь, август). При этом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающим необходимо сдать ЕНТ, которое будет проходить в июне.

Первое в этом году ЕНТ будет проводиться с 16 по 20 января на базе 99 пунктов. Для участия в нем подали заявления более 95 тыс. человек, в том числе учащиеся 11 (12) классов средних школ; лица, зачисленные до завершения первого академического периода обучения (условное зачисление) в вуз; студенты, обучающиеся на группах образовательных программ, требующей творческой подготовки и изъявившие желание перевестись на другие.

Для проведения ЕНТ на местах созданы государственные комиссии, куда вошли представители акиматов областей или городов республиканского значения, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации. Все аудитории, где будет проходить тестирование, обеспечены глушителями связи мобильных устройств и видеонаблюдением.

Также сообщается, что в регионы будут направлены представители МОН, созданы апелляционные комиссии, организованы пункты оказания медицинской помощи и обеспечена безопасность в ходе тестирования. При необходимости будут предоставлены индивидуальные помощники и сурдопереводчики для детей с особыми образовательными потребностями.