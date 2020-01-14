Алматинцы изобрели новый головной убор, который может стать одновременно и сувениром, и практичной вещью. Они совместили тюбетейку и шапку-ушанку, назвав это тюбешанкой.

Как сообщил на своей странице в Facebook солист алматинской группы AKVAFON Олег Белов, за изготовление этого необычного изделия взялась алматинский модельер Светлана Чернова, а премьерный показ шапки-трансформера состоялся во время новогоднего представления театра Almadera. Он отметил, что «группа AKVAFON любит интернациональные песни, в которых соединяется множество языков, в том числе казахский и русский», и поэтому он «решил продолжить это направление в создании головного убора».

«В этом году я много общался с художником-артизаном Севом Демидовым во время фестивалей «Крылья Алаколя» и «Окуньколь». Сева – автор потрясающей серии экстравагантных шляп. Своим творчеством он вдохновил меня и показал, насколько безгранична эта тема. В этом году я также участвовал в поездках создателей маршрута «Туристическое кольцо Центральной Азии», он объединяет Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Пустыни и степи на этом маршруте чередуются с горными участками. И у меня возникла идея создания универсального головного убора – тюбетейки-ушанки, который можно было бы использовать и в жару, и в холод. Мой друг музыкант Алекс Ракстри из театра Almadera предложил использовать сокращенное название – тюбешанка», - рассказал он.

На подбор материалов и создание пилотной версии ушло около месяца. Светлана Чернова отмечает, что «подобрать материалы для этого изделия было не просто», но уверена, что «оригинальный и полезный головной убор может стать одновременно и сувениром, и практичной вещью».

«Мне уже поступило несколько заказов. Пока это представители креативной среды. Среди них актриса Надежда Степанова, музыкант Алекс Ракстри. Мне кажется, тюбешанка может заинтересовать и иностранных туристов, которые все чаще приезжают в Казахстан. Пока о массовом производстве говорить не приходится, но если будет необходимо, мы расширим ателье», - подчеркнула она.