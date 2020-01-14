ВРИО акима города будет Ринат Жангылышов
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Аким Атырау заявил о своей отставке
фото со страницы Алимухаммеда Куттумуратулы в Facebook

Сегодня, во время встречи в городском акимате, глава Атырау Алимухаммед Куттумуратулы заявил, что добровольно уходит в отставку. Об этом сообщается в Instagram акимата города.

«В Атырауской области я занимаю различные должности с 2012 года. В июне 2018 года меня назначили акимом Атырау. Мы проделали всю работу в городе вместе. Спасибо за сотрудничество, мы всегда руководствовались интересами людей, поручениями руководства страны и области», - сказал он.

На своей странице в Facebook Куттумуратулы обратился к жителям Атырау и пожелал процветания городу, подчеркнув, что «всегда будет переживать за него и искренне радоваться за успехи и достижения».

«С сегодняшнего дня я покидаю должность акима города Атырау. Хотел поблагодарить вас за поддержку, без вас, многие из произошедших позитивных изменений не смогли бы быть воплощены в жизнь. Я искренне благодарен вам за вашу отзывчивость, доброту, готовность принимать активное участие в жизни города. В своей работе мы всегда руководствовались вашими интересами, поручениями руководства страны и области», - написал он.

Алимухаммед Куттумуратулы был назначен на пост акима Атырау 28 июня 2018 года.

Временно исполнять обязанности главы города будет заместитель акима Атырау Ринат Жангылышов.

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