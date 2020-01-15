Они расширяют полномочия президента
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Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам военного положения
Фото Акорды

Алия Иксанова, Vласть

Депутаты мажилиса парламента в среду на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки по вопросам военного положения. Основной закон предлагается дополнить новой статьей, расширяющей полномочия президента Казахстана.

«Предлагается дополнить полномочия президента, которые могут быть реализован в мирное время», - сказал первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Казахстана Мурат Бектанов, выступая на заседании палаты в среду.

Закон «О военном положении» предлагается дополнить статьей, согласно которой «президент Казахстана в мирное время определяет порядок применения мер военного положения, утверждает положение о ставке верховного главного командования Вооруженных сил Казахстана, положение о советах обороны областей, городов республиканского значения, столицы, положение об организации деятельности правительства Казахстана в период военного положения, а также положения о государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных ему, на период военного положения».

Отдельными поправками предусмотрены вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. Это новая задача вводится для вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также госорганов.

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