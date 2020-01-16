Заявки будут рассмотрены до конца января
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6 заявок поступило на конкурс по созданию фильма о жизни Абая
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

На конкурс по созданию фильма о великом казахском поэте и мыслителе Абае Кунанбаеве уже поступило 6 заявок. В Государственном центре поддержки национального кино ожидают, что до конца января их будет больше, сообщает «Казинформ».

«Государственный центр поддержки национального кино готовится запустить документальный фильм «Абай», а также полнометражную картину. Для этого был объявлен конкурс. В конце января 2020 года на питчинге все поступившие заявки будут рассмотрены и по заключению экспертного совета направлены на межведомственную комиссию для дополнительного рассмотрения. За членами комиссии – последнее слово», - сказал заместитель председателя правления ГЦПНК Олжабай Мусабеков.

Он уточнил, что поступило 6 заявок, среди них фильм-опера, две исторические мелодрамы, документальные фильмы из 30 серий, короткометражки из 15 серий и еще один полнометражный фильм.

«Мы также еще ждем дополнительные заявки. До конца января, я думаю, предложений будет еще больше», - добавил Мусабеков.

Напомним, что в рамках празднования 175-летия со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева пройдет более 500 мероприятий, будут сняты документальные фильмы и сериал. Об этом говорится в статье президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке».

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