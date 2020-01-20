В Мясном союзе Казахстана назвали запрет на вывоз КРС «ретроградным подходом»

Председатель правления Мясного союза Казахстана Асылжан Мамытбеков высказался относительно планируемого запрета на вывоз из страны КРС и МРС. Он считает, что это отрицательно скажется на динамике развития отрасли и никак не повлияет на цены на мясо.

«То, что принимается запрет на живой экспорт, думаю, это нерыночный подход, можно сказать – ретроградный подход, и я думаю, что в его ошибочности убедятся все, но на это потребуется время», - заявил Мамытбеков.

Он считает, что «может быть нанесен определенный урон той динамике, которая сейчас наблюдается».

«Казахстан может экспортировать в 10 раз больше, чем сейчас, потенциал наш гораздо больше, его надо реализовывать: в 2011 году мы вообще не экспортировали мяса, отрасль развивалась по старому советскому типу, когда мясо было побочным продуктом молока. Но мясное производство – это совершенно иная отрасль, требующая иных технологий, соответственно, мы не имели при таком подходе ни молока, ни мяса. Сейчас мы разделили эти отрасли и занимаемся разведением специализированных мясных пород», - отметил глава союза.

Он также заявил, что запрет никак не поможет снизить цены на мясо, в этом вопросе нужен другой подход.

«Очень много говорится о том, что экспорт отрицательно влияет на внутренние цены, и один из мотивов введения запрета на экспорт – снижение цен, но на самом деле запрет никак не повлияет на снижение. Проблема в том, что очень много подворового забоя, очень много перекупщиков, не развита налоговая система, которая стимулирует уходить в тень. Вот над этим надо работать вместо запрета», - уверен Мамытбеков, добавив, что внутренний рынок обеспечен мясом на 102%.

Напомним, министерство сельского хозяйства сообщило о решении полностью запретить вывоз живого поголовья КРС и МРС из Казахстана. Соответствующие изменения будут внесены в приказ «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных» от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Отмечается, что «массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию», а «сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок». В МСХ уверены, что запрет позволит сохранить и увеличить поголовье скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции.