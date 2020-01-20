26 журналистов обвинялись в клевете и оскорблении в 2019 году - «Адил соз»

По данным фонда, в прошлом году были задержаны 46 журналистов, зафиксировано 10 фактов угроз журналистам и СМИ, 17 фактов нападений на журналистов, за клевету и оскорбление в уголовном порядке обвинялись 26 журналистов, за распространение заведомо ложной информации – 7, за возбуждение розни – 5, за участие в деятельности запрещенной организации – 7, а за скорбление и применение насилия в отношении представителя власти – 3 представителя СМИ.

«По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК за первое полугодие 2019 года судами РК окончены 24 дела по ст. 174 УК РК (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Из них: вынесены приговоры по 18 делам; прекращение рассмотрения – 1. Обвиняемых – 26 человек. Из них осуждены 19 человек, оправданы 3», - также приводит статистику фонд.

По состоянию на декабрь 2019 года, в ЕРДР зарегистрировано 68 дел по статье 174 УК РК. В суд направлены дела по 59 правонарушениям, обвинения в гражданском порядке – 73 факта, из них претензии и иски о защите чести, достоинства и деловой репутации – 66. Общая заявленная сумма возмещения морального вреда составляет 101 млн 500 тыс. тенге, взыскано 9 млн 415 тыс. тенге. При этом, как сообщает «Адил соз», среди «авторов требований к СМИ» 22 госслужащих, 22 юридических лица и 22 гражданина республики.

«Вынесено судебных решений – 76 (в том числе 21 – в апелляции, 4 – в кассации). Из них в пользу СМИ и граждан – 45. Обвинения в административном порядке – 17», - заключили в фонде.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение декриминализировать статью Уголовного кодекса о клевете – ее перенесут в Кодекс об административных правонарушениях. А статья 174 будет гуманизирована: здесь откажутся от формулировки «возбуждение», используя более точное понятие «разжигание», что «позволит четко зафиксировать более справедливое применение статьи и снимет основные вопросы по ней», отмечал президент.