Иран выпустил по украинскому Boeing две ракеты

По данным управления, ракеты были выпущены зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1» через несколько минут после того, как самолет вылетел из аэропорта Тегерана. Самолет пролетел над жилым районом, и его первый физический контакт с землей произошел в общественном парке. Самолет разорвался на части, когда он двигался через футбольное поле, близлежащие сельхозугодья и сады, пишет агентство.

Извлеченный бортовой самописец является «одними из самых передовых в своем роде оборудования в мире», а у Ирана нет средств для расшифровки данных. Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое для этого оборудование.

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев из Тегерана, потерпел крушение вскоре после вылета. На борту находились 167 пассажиров из разных стран и 9 членов экипажа, все они погибли. Изначально иранские власти заявляли, что у лайнера были неполадки с двигателем, он загорелся в воздухе. Однако 12 января иранские военные заявили, что сбили Boeing случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом, и его перепутали с «вражеской целью». В Иране ожидали атаки от США после того, как Тегеран нанес авиаудары по американским базам в Ираке. В этой связи иранские системы ПВО были приведены в полную боевую готовность.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой» и пообещал найти всех виновных.



