32 рейса задержаны в столичном аэропорту

В связи с плохими метеоусловиями в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент задерживаются 32 авиарейса, сообщил в четверг PR-менеджер пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.

В частности, по его информации, 17 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту назначения. Это 9 рейсов авиакомпании Air Astana, из них международные рейсы в города Омск, Ташкент, Москва и Киев; 2 рейса авиакомпании Qazaq Air в городах Алматы и Костанай; 3 рейса авиакомпании FlyArystan в Павлодар и Костанай; 3 рейса авиакомпании SCAT в Улан-Батор, Алматы и Актобе и один рейс авиакомпании LOT Polish в Варшаву.

На вылет задерживаются 15 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту отправления, где порывы ветра достигают 20 м/сек. Это 7 рейсов авиакомпании Air Astana, из них международные рейсы в города Ташкент и Москва; 2 рейса авиакомпании Qazaq Air в Актобе и Костанай; 2 рейса авиакомпании FlyArystan; по одному рейсу авиакомпании LOT Polish в Варшаву, Lufthansa во Франкфурт, Turkish Airlines в Стамбул и SCAT в Алматы.

«Из-за сильных порывов ветра от 15 м/сек и выше не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов», - подчеркнул Ахметжанов.