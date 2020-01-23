Рассмотрение апелляции на решение суда по иску «Нур Отана» к активистам перенесено

Рассмотрение апелляции на решение суда по иску партии власти «Нур Отан» к гражданским активистам Альнуру Ильяшеву, Марату Турымбетову и Санавар Закировой перенесено на пятницу в связи с тем, что зал суда не смог вместить полторы сотни пришедших на заседание.

Ранее районный суд в Алматы частично удовлетворил иск сторонников «Нур Отана» к активистам, присудив им 6 млн тенге, которые должны быть взысканы с трех ответчиков солидарно. При этом партия рассчитывала взыскать 20 млн. тенге, считая, что Ильяшев, Турымбетов и Закирова нарушили ее честь и деловую репутацию. Поводом для иска стали заявления активистов, уверенных, что «Нур Отан» вмешивался в процесс регистрации оппозиционной партии «Наше право».

«Мы подали апелляцию в связи с тем, что решение суда является незаконным изначально, учитывая подачу самого иска. Конечно, это их право, они могут его реализовать, но в то же время, в частности физические лица, которые нам 6 миллионов присудили, нигде никак нами не упоминались. Мы никогда на личности не переходили, не считая бывшего акима города Алматы и первого президента Республики Казахстан, потому что они непосредственные руководители и те люди, которые управляют политикой самой партии. Сначала иск подала сама партия «Нур Отан», затем, буквально за три дня до прекращения рассмотрения дела включились сюда физические лица», - сказал Vласти в четверг активист Альнур Ильяшев.

Между тем одна из истцов – сторонников партии «Нур Отан» Тамара Шакирова заявила, что «не собиралась подавать иск, у меня и в мыслях не было, однако, когда я увидела то, как меня в интернете в своих соцсетях оскорбляет Санавар Закирова, я не смогла оставить это просто так».

«Я пенсионерка, мне больше 70 лет, являюсь членом партии «Нур Отан» 20 с лишним лет. И когда в мою сторону и в сторону партии летят обвинения в том, что им не дают организовать партию, мне непонятно – причем тут «Нур Отан»? Токаев, президент нашей страны заявил о том, что в стране нужна многопартийность, поэтому теперь, чтобы создать партию нужно не 40 тысяч голосов, а 20 тысяч, пожалуйста, создавайте партию. Если Санавар Закирову и создание партии «Наше право» никто не поддержал, зачем переходить на личности и винить не причастных к этому людей?», - сказала она.

В четверг на судебное заседание пришло несколько десятков человек, представляющих различные движения. Представитель пресс-службы горсуда призвал всех пришедших наблюдать за апелляционным процессом по монитору в актовом зале, однако активисты отказались участвовать в процессе в случае, если на заседание не будут допущены наблюдатели и журналисты.

В итоге рассмотрение апелляции было перенесено на пятницу, оно состоится в актовом зале Алматинского городского суда.

Ильяшев отметил, что не ожидает, что «выиграет дело». «Мы настроены на проигрыш, потому что он нам нужен. Так как тогда мы сможем обратиться в комитет по правам человека ООН, где мы будем в ответ принимать решение в связи с нарушением по Международному пакту о [гражданских и] политических правах, составлять отчет по Республике Казахстан, где будет упомянуто имя Байбека и Назарбаева непосредственно. У нас была цель обратиться в ООН изначально, потому что до этого мы не могли взять их и ввязать в процесс», - сказал о своих ожиданиях Ильяшев.

В соответствии с процедурами комитета ООН по правам человека, подающие обращение граждане стран должны исчерпать все допустимые национальные процедуры обжалования. Это означает, что активистам предстоит также обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд Казахстана, после чего у них появится возможность обращения в комитет ООН.