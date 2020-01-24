Стабильность на рынке труда отмечает глава кабмина

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе расширенного заседания правительства в пятницу заявил о стабильности на рынке труда. В прошлом году в стране было создано более 400 тыс. новых рабочих мест.

По его информации, в прошлом году было создано более 423 тыс. новых рабочих мест, 279 тыс. из них – постоянные.

«Одним из важнейших приоритетов работы правительства является создание продуктивных рабочих мест. В 2020 году во всех сферах экономики будет создано 430 тыс. новых рабочих мест, в том числе с высокой производительностью. Основными источниками станут сфера услуг, в первую очередь, это туризм, торговля и строительство, а также отрасли реального сектора, в том числе обрабатывающая промышленность и АПК», - добавил Мамин.

По его словам, этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов, которые предполагают переход на новый технологический уровень организации производства товаров и услуг.

«В 2020 году стартует реализация третьей программы индустриально-инновационного развития. В рамках Карты индустриализации будет реализовано 160 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 17 тыс. новых рабочих мест», - добавил Мамин.