Более 150 тыс. семей получат жилье
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В 2020 году в Казахстане будет построено 15 млн кв. м жилья
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В ходе расширенного заседания правительства в пятницу премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что в этом году в стране будет построено 15 млн кв. м жилья.

«В 2020 году будет построено 15 млн кв. м жилья. Более 150 тысяч семей получат жильё», - сказал премьер.

Также в этом году начнётся модернизация 11 очистных сооружений, и в в целом до 2024 года будут модернизированы и реконструированы 53 очистных сооружения.

«В результате реализации 44 проектов по газификации охват населения доступом к природному газу увеличится на 1,2 млн человек. 4. Для повышения качества жизни сельского населения в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» будет реализовано более 800 проектов по развитию качественной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в 190 селах в соответствии с новыми стандартами. В целом на предстоящие 7 лет предусмотрено 900 млрд тенге на модернизацию инфраструктуры более 3,5 тыс. сёл», - продолжил Мамин.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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