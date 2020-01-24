Они будут построены до 2026 года
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19 крупных современных медицинских центров создадут в Казахстане
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

В рамках развития социальной инфраструктуры будут приняты меры по дальнейшему обеспечению качественных и доступных услуг здравоохранения и образования, заверил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании правительства с участием президента в пятницу.

«До 2026 года в регионах страны будут созданы 19 крупных современных медицинских центров с привлечением частного капитала на общую сумму более 1,2 трлн тенге. Уже в текущем году начнётся строительство таких больниц в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях на сумму 210 млрд тенге», - сказал Мамин.

В рамках ГЧП совместно с Европейским банком реконструкции и развития начнется реализация 7 многопрофильных больниц в 7 регионах: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Жамбылская области и городе Алматы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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