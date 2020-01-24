Столице не хватает благоустройства – Токаев

В столице Казахстана имеется некоторая неблагоустроенность, и этим вопросом акиму нужно заниматься более активно. Если же не хватает специалистов, то нанять человека, который этим займется, поручил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня остро стоит вопрос по обеспечению столицы и особенно окраин нашего города соответствующей жилищной, социальной, транспортной инфраструктурой. В целом нужно постоянно заниматься благоустройством города. Вы должны нацелить районных акимов на эту активную работу, в том числе одного из своих заместителей. Если соответствующих специалистов не хватает – возьмите, посоветуйтесь с правительством, кого можно взять на эту работу», - сказал Токаев.

Ведь, по его словам, все приезжающие в столицу люди, будь то казахстанцы или иностранцы, в первую очередь обращают внимание на некоторую неустроенность города.

«Я понимаю, что это связано с климатическими условиями, здесь не все просто. Но нужно постоянно заниматься благоустройством города. Это фактически в хорошем смысле - витрина нашего государства», - подчеркнул президент.

В целом же глава государства доволен работой Кульгинова в социальном направлении.

«Отмечаю активную работу с социальной точки зрения. Что касается вас, как акима, вы идете навстречу людям, объясняете нашу политику, возможности, которые у нас имеются с точки зрения удовлетворения тех потребностей, которые высказываются жителями столицы», - отметил президент.

