Правительству не удалось решить задачу по повышению благосостояния граждан – Токаев

«Правительству и местным исполнительным органам не удалось решить задачу конкуренции и увеличения доходов граждан», - констатировал президент в ходе расширенного заседания правительства в пятницу.

Он отметил, что рост доходов населения обеспечен только за счет господдержки, тогда как уровень инфляции – высокий, а цены на продукты в среднем повысились на 10%.

«Высокий уровень инфляции, особенно на потребительские товары, которые съедают реальные доходы. Инфляция на эту группу товаров составила около 10%. Я давал поручения работать с ценами. К сожалению, констатирую, что и соответствующие министры и акимы эту работу провалили. Я понимаю, есть объективные трудности связанные с состоянием нашей экономики, волатильностью цен на зарубежных рынках, в целом уязвимость нашей экономики, но работу нужно было выполнять качественно, самое главное выполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые совершенно необходимы нашим гражданам.

В этой связи он поручил разработать дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан.

«Предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов социально значимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам. Требуется разработать пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том числе минимальной зарплаты, по которым мы стали заметно отставать от наших основных партнеров», - сказал Токаев.