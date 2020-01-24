Создан молодежный кадровый резерв, но этого недостаточно, отметил он
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Казахстану нужна серьезная реформа системы госуправления, считает президент
Иллюстрация Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане необходимо провести серьезную реформу системы госуправления, считает президент Касым-Жомарт Токаев.

«Любые планы хороши настолько, насколько хорошо мы их выполняем. Ключевой вопрос успешного решения поставленных задач – эффективная система госуправления. Речь не только о государственной службе. Концепция государственного управления шире. Она предусматривает сервисной модели, направленных на удовлетворение справедливых потребностей граждан. Это распределение властных полномочий», - сказал президент.

Он отметил, что Казахстану предстоит определиться со структурой госаппрата, определить задачи, полномочия, оптимальную численность госорганов.

«Госуправление – это аппарат, то есть люди, с которых общество будет спрашивать за успех или неудачу. Здесь потребуется серьезная реформа, которая утвердит принципы меритократии. До конца года мы должны сделать качественный рывок в реформе госуправления. Создан молодежный кадровый резерв, но этого недостаточно», - подчеркнул глава государства.

Токаев также считает важным вопросом менталитет и стиль работы госслужащих. По мнению президента, «они должны быть ориентированы на результат, а не на бесконечную переписку и перекладывание ответственности».

«С другой стороны, апатия и безинициативность, нерешительность, а также результат чересчур пристального внимания правоохранительных органов к госслужащим. Нередко управленческие решения трактуются коррупционно-мотивированными. В этой ответственной работе не может быть предвзятости. В итоге забюракратизированный процесс согласований приводит к принятию к выхолощенных документов, ориентированных на формальную сторону исполнения поручений, а не на достижение реальных результатов», - сказал Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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