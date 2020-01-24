Токаев об использовании пенсионных накоплений: «Наша цель – не раздать все сейчас»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя в ходе расширенного заседания правительства вопрос использования пенсионных накоплений гражданами на личные нужды, подчеркнул, что стоит задача – не оставить людей без достойной пенсии в старости.

«Что касается использования пенсионных накоплений граждан на приобретение жилья. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей платить пенсионные взносы», - сказал глава государства.

Он уточнил, что правительство и Нацбанк начинают реализацию этой реформы, но при этом «постепенно следует расширять круг граждан, которым можно предоставить такую возможность».

«Предстоит также ускорить модернизацию и пенсионной системы. Вокруг нее много дискуссий, но нужно в середине года определиться с нашими подходами и решениями», - сказал Токаев.

По подсчетам правительства, только 102 тыс. казахстанцев смогут использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья или обучение. Как отмечал ранее заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев, «мы должны обеспечить всем казахстанцам нормальную старость».

«То есть когда человек уходит на пенсию, у него на счету должна быть сумма пенсионных накоплений, которая была бы достаточной для нормальной жизни», - говорил он.

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов объяснял, при каких условиях граждане могут использовать свои пенсионные накопления. Так, для мужчин сумма так называемого «несгораемого остатка» должна составить 10 млн тенге, а для женщин – 12 млн тенге. И только если у гражданина сумма составляет выше, эти деньги он и сможет изъять для покупки жилья.

Сообщалось, что окончательного решения пока не принято, и все расчеты находятся в администрации президента.