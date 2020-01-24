Планируется расширить пул вкладчиков, которые смогут использовать средства
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Правительство пересмотрит варианты использования пенсионных накоплений
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Правительство Казахстана вновь пересмотрит варианты использования гражданами пенсионных накоплений и посмотрит, каким образом расширить пул вкладчиков, которые смогут использовать эти деньги, сказал в пятницу журналистам в кулуарах расширенного заседания правительства заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев.

«В целом президент предложения в рабочую группу принял. Он сейчас дал поручения – на сегодня мы (определили – V) около 200 тыс. (человек – V), которые могут из своих накоплений расходовать деньги на приобретения жилья, лечение. Теперь мы будем дополнительно совместно с Нацбанком, Агентством финмониторинга и рабочей группой анализировать, какие еще есть граждане Казахстана, которые попадут в этот пул», - сообщил Сапарбаев, отметив, что сегодня или завтра будет вновь проведено заседание рабочей группы.

«Мы еще раз сделаем расчеты и скажем, какая сумма будет. Предварительно было названы суммы 11 млн тенге. Сейчас мы сделаем еще раз дополнительные актуарные расчеты, сколько надо накопительных сумм для того, чтобы какую-то часть расходовать на приобретение жилья. Значение не будет иметь молодые или нет, все будет зависеть от суммы накоплений», - заверил вице-премьер.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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