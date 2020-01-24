Среди проживающих в городе Ухань казахстанцев заразившихся коронавирусом нет – МИД

Из 230 казахстанских студентов, проживающих в китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, только 98 находятся в городе, а остальные уехали на каникулы домой. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, среди них не заболевших не выявлено.

«В городе Ухань зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодняшний день в городе остаются 98 студентов. Остальные в связи с началом каникул выехали в Казахстан и в другие страны. Со всеми находящимися в Ухане студентами наши дипломаты установили связь. Посредством мессенджеров наши студенты как в Ухане, так и в других городах, были уведомлены о мерах предосторожности и правилах поведения в сложившихся эпидемиологических условиях», - рассказал Смдияров.

Он также заверил, что с руководством тех вузов, где числятся наши студенты, имеются рабочие контакты.

«Посольство Казахстана также находится на связи с управлением иностранных дел провинции Хубэй, которое оказывает максимальную помощь в предоставлении актуальной информации и в поиске наших граждан. По имеющейся у посольства информации, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым видом коронавируса, казахстанских граждан нет», - подчеркнул он.

Как напомнили в МИД, в городе Ухань зафиксированы многочисленные случаи заболевания пневмонией, возбудителем которой является новый тип конавируса. Количество зараженных на сегодняшний день превысило 830 человек, погибших – 25 человек.

«В настоящее время органами здравоохранения Китая приняты соответствующие по купированию широкого распространения данного вируса за пределы провинции. В городе Ухань и других близлежащих городах провинции Хубэй был введен карантин и приостановлены все виды транспортных сообщений. В этой связи министерство иностранных дел Казахстана рекомендует гражданам Казахстана, находящимся или планирующим посетить Китай, принять соответствующие меры предосторожности и временно воздержаться от поездок в город Ухань и провинцию Хубэй, где наблюдается наибольший риск заражения, до ликвидации эпидемиологической угрозы», - проинформировал он.

Вместе с тем, подчеркнул Смадияров, необходимо избегать посещения мест с большим скоплением людей, строго следовать требованиям местных властей. А при возникновении подозрений на заболевание необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение, сообщить в посольство Казахстана в КНР.

«Министерство здравоохранения Казахстана совместно с министерством иностранных дел внимательно мониторят эпидемиологическую ситуацию в КНР. В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан принимается комплекс санитарных и эпидемиологических и профилактических мер. В частности, в аэропортах Казахстана осуществляется санитарно-карантинный контроль, все пассажиры проходят сканирование тепловизором, усилен мониторинг рейсов, пребывающих из Китая. В связи с введением карантина для наших граждан, находящихся на территории Китая, посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия. Советуем следить за оперативной информацией на сайтах посольства РК в КНР и МИД Казахстана», - заключил официальный представитель внешнеполитического ведомства.