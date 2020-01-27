Также рекомендовано отменить занятия в вузах
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В ДЧС столицы призвали сократить рабочий день
фото Чингиза Бакишева

Начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов, начальник городского ДЧС Бауыржан Сыздыков и заместитель акима города Алтынбек Кайсагалиев обратились к жителям столицы в связи с резким ухудшением погоды. Они рекомендовали отменить занятия для студентов вузов, а работодателям – сократить рабочий день, сообщает «Казинформ».

«Настоятельно рекомендуем отменить все занятия в вузах и сузах. Всем бизнес-структурам, организациям, учреждениям сократить рабочий день», - говорится в обращении.

Также рекомендовано воздержаться от посещения дошкольных организаций и от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту.

Коммунальные службы в связи с обильным снегопадом работают в усиленном режиме.

По данным столичного управления образования, в связи с ухудшением погоды 27 января отменены занятия для учащихся 0-12 классов первой и второй смены, а также для студентов колледжей.

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