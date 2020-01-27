Во время пикета сотрудники служб перенесли знаки пешеходного перехода
Активист провел одиночный пикет. Он требовал сделать безопасный переход через дорогу
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Активист Юрий Маленьких провел одиночный пикет на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Богдана Хмельницкого в Алматы. Он требовал от акимата Турксибского района обеспечить безопасные условия для перехода дороги пешеходами, потому что расположение светофора и знаков не соответствует требованиям.

27 января, в 10.00 Юрий Маленьких вышел на одиночный пикет на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Богдана Хмельницкого. Маленьких отметил, что ранее несколько раз обращался в управление полиции Турксибского района, однако ответа так и не поступило. Он также заявил, что вчера вечером, когда он объявил о проведении пикета, ему несколько раз звонили сотрудники акимата с вопросом: «Вы против акимата?»

«Вся информация управлению полиции Турксибского района была представлена, но данный пешеходный переход все еще находится в ненадлежащем виде. В центральной части Алматы на переходах, помимо пунктира, существуют линии, так называемая зебра, которой здесь нет. Недавно в городе Алматы департамент полиции проводил брифинг по поводу безопасности на дорогах города. До Мураталиева (начальник управления административной полиции Алматы – V) это было донесено. Тем не менее, вопрос все еще не решен. А решать их нужно, как говорят некоторые партийные функционеры и партийные лица, здесь и сейчас. На местном уровне чиновники не хотят решать ни здесь, ни сейчас. Они временщики, они ждут, когда их заменят. А потом приходят новые и говорят о том, что они не в курсе. Такие люди никогда не ходят по пешеходам, они ездят на дорогих иномарках», – рассказал активист.

Фото из онлайн-трансляции Геннадия Крестьянского

Во время проведения пикета к перекрестку приехали сотрудники акимата Турксибского района и дорожных служб, которые начали переставлять знаки пешеходного перехода. Руководитель отдела благоустройства Турксибского акимата Константин Воропаев отметил, что никаких обращений в районный акимат не поступало, однако дорожные службы в ближайшее время устранят проблему.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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