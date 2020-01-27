Активист провел одиночный пикет. Он требовал сделать безопасный переход через дорогу

Активист Юрий Маленьких провел одиночный пикет на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Богдана Хмельницкого в Алматы. Он требовал от акимата Турксибского района обеспечить безопасные условия для перехода дороги пешеходами, потому что расположение светофора и знаков не соответствует требованиям.

27 января, в 10.00 Юрий Маленьких вышел на одиночный пикет на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Богдана Хмельницкого. Маленьких отметил, что ранее несколько раз обращался в управление полиции Турксибского района, однако ответа так и не поступило. Он также заявил, что вчера вечером, когда он объявил о проведении пикета, ему несколько раз звонили сотрудники акимата с вопросом: «Вы против акимата?»

«Вся информация управлению полиции Турксибского района была представлена, но данный пешеходный переход все еще находится в ненадлежащем виде. В центральной части Алматы на переходах, помимо пунктира, существуют линии, так называемая зебра, которой здесь нет. Недавно в городе Алматы департамент полиции проводил брифинг по поводу безопасности на дорогах города. До Мураталиева (начальник управления административной полиции Алматы – V) это было донесено. Тем не менее, вопрос все еще не решен. А решать их нужно, как говорят некоторые партийные функционеры и партийные лица, здесь и сейчас. На местном уровне чиновники не хотят решать ни здесь, ни сейчас. Они временщики, они ждут, когда их заменят. А потом приходят новые и говорят о том, что они не в курсе. Такие люди никогда не ходят по пешеходам, они ездят на дорогих иномарках», – рассказал активист.

Во время проведения пикета к перекрестку приехали сотрудники акимата Турксибского района и дорожных служб, которые начали переставлять знаки пешеходного перехода. Руководитель отдела благоустройства Турксибского акимата Константин Воропаев отметил, что никаких обращений в районный акимат не поступало, однако дорожные службы в ближайшее время устранят проблему.