План развития сферы информации до 2023 года разработают в Казахстане

Национальный план развития сферы информации на 2020-2023 годы разработают в министерстве информации и общественного развития, сообщил в понедельник в ходе итоговой коллегии глава ведомства Даурен Абаев.

«Следующая стратегическая задача, поставленная перед нами, – это принять национальный план развития сферы информации на 2020-2023 годы. В рамках документа будет проведена работа по повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ. Многие меры находятся на стадии проработки», - сообщил Абаев.

Он отметил, что в министерстве совершенствуют государственную информационную политику, для этого будут пересмотрены механизмы государственного информационного заказа.

«Мы будем стремиться к качеству, а не к количеству, за счет внедрения рыночных тарифов. Государство будет субсидировать мультимедийный контент, который пользуется реальным спросом у населения, его продвижения в сети интернет, а не просто количество опубликованного текста. Мы намерены оказать поддержку нашим коммерческим телеканалам и радиостанциям занять свою нишу в цифровом эфирном вещании», - подчеркнул глава ведомства.