Павлодарская область лидирует среди регионов по объемам выбросов в окружающую среду. Об этом, по данным пресс-службы министерства экологии, геологии и природных ресурсов, сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященное итогам 2019 года и задачам на 2020 год, вице-министр ведомства Ахметжан Примкулов.

По его данным, объем загрязняющих веществ в атмосферу по итогам 2019 года составил 2,4 млн тонн. Основная доля объемов выбросов в регионах приходится на Павлодарскую, Карагандинскую и Атыраускую области. При этом среди них лидирует Павлодарская область – 717 тыс. тонн выбросов в год.

Для решения экологической проблемы региона планируется ужесточить требования к обязательности внедрения наилучших доступных технологий промпредприятиями, будет пересмотрен план природоохранных мероприятий и ужесточен государственный экологический контроль.

Для улучшения же экологической ситуации в Карагандинской области комитету экологического регулирования и контроля поручено обеспечить жесткий контроль за исполнением условий меморандума, заключенного между Минэкологии и «Арселор Миталл Темиртау» по снижению фактических объемов эмиссии на 30% до 2024 года.

Акимату Атырауской области рекомендовано пересмотреть план по рекультивации накопителя «Тухлой балки», куда сливаются сбросы с нефтеперерабатывающего завода, и в кратчайшие сроки приступить к его реализации, а также обеспечить выделение земельного участка для полигона ТБО и разработку соответствующей проектно-сметной документации.

Говоря о ситуации с ТБО в целом по республике, Примкулов сообщил, что на 3,2 тыс. полигонах страны накоплено более 120 млн тонн отходов. Количество переполненных полигонов только при областных центрах составляет свыше 20. С целью сокращения объемов накопления ТБО министерством планируется внедрение механизма энергетической утилизации отходов - «Waste to Energy». К реализации проектов планируется привлечь частных инвесторов. Примкулов добавил, что министерством инициируется соответствующий законопроект, и в этом году ведомство намерено провести первые аукционы.

По итогам заседания министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев обозначил приоритеты работы ведомства на 2020 год. В частности, в рамках внедрения механизма «Waste to Energy» он поручил определить регионы, где будут построены проекты энергетической утилизации отходов. В сфере геологии глава Минэкологии поручил завершить разработку государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы до мая.

«По поручению президента, сосредоточимся на мерах по повышению восполняемости запасов полезных ископаемых и активизации геологоразведки», - написал министр в Twitter.

По его информации, в 2020 году также планируется разработать госпрограмму по управлению водными ресурсами на предстоящие 10 лет.

«Механизмы водно-энергетического сотрудничества с Центральной Азией, обновление правовой базы, реконструкция водохозяйственной инфраструктуры найдут отражение в документе», - отметил глава Минэкологии.