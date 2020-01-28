Концепцию программы по управлению водными ресурсами одобрили в правительстве

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов разработали государственную программу по управлению водными ресурсами до 2030 года, концепцию которой во вторник одобрили в ходе заседания правительства.

Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, основные проблемы водообеспечения можно разделить на 3 блока. Для населения страны – это обеспеченность качественной питьевой водой и недостаточность поливной воды в вегетационный период, особенно в южных регионах. Для окружающей среды – некачественная окружающая среда (Арал, Балхаш, Урал), зависимость экологической обстановки от водной политики сопредельных государств, истощение водных объектов в результате расточительного использования водных ресурсов. И для экономики страны – изношенность водохозяйственной инфраструктуры, недостаточная защищенность от паводковых вод и маловодья, низкие объемы оборотной воды (рециркуляции с целью очистки) в промышленности.

«Изношенность каналов составляет до 80%, из них в ремонте нуждается более 18 тыс. км, их КПД составляет 0,64 при нормативе 0,85. Устаревшая инфраструктура и связанные с этим огромные потери, дефицит качественной воды, слабый механизм тарифообразования, нехватка квалифицированных кадров, вопросы вододеления с сопредельными государствами – это наиболее острые проблемы текущего состояния водной отрасли. Для решения вышеуказанных проблем крайне необходима разработка государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы», - объяснил разработку документа министр.

Целью проекта программы, по его словам, является гарантированное обеспечение водными ресурсами для устойчивого развития страны, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия для населения и экономики.

«Мы определили 10 основных направлений. Первое: международное сотрудничество. Так как основными водотоками являются реки Урал, Иртыш, Или, Сырдарья, Шу и Талас, считаем необходимым совершенствовать механизм водно-энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии, сформировать профессиональные переговорные группы с целью усиления переговорных позиций», - рассказал Мирзагалиев.

Далее, отметил, он, необходимо обновление правовой базы и институциональное реформирование.

«Данное направление предполагает следующее: реорганизация РГП «Казводхоз» в АО.

Для обеспечения контроля и надзора за техническим состоянием гидротехнических сооружений и контролем качества строительных работ считаем целесообразным создать два соответствующих центра», - проинформировал министр.

Кроме того, необходима модернизация и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры.

«Реконструкция существующих 182 гидротехнических сооружений республиканской собственности, 300 коммунальной собственности даст возможность обеспечить их безопасную эксплуатацию. Строительство новых 26 ГТС позволит накопить дополнительные поверхностные водные ресурсы для экономики страны», - считает Мирзагалиев.

Вместе с тем необходимо изучить международный опыт по созданию рынка воды, внедрить в этот процесс цифровизацию, Smart Water и водосбережение.

«Цифровизация водного хозяйства, внедрение проекта Smart Water, геоинформационной системы по мониторингу, позволят внедрить политику водосбережения, снизить эксплуатационные расходы и достоверный учет за количеством и качеством используемый воды», - уверен министр.

Необходимо также экологически оптимальное использование водных ресурсов, подготовить специалистов водной отрасли «с современными навыками и сделать научное обеспечение», развивать ГЧП в данном направлении и изучить возможность реализации важных национальных водных проектов.