Биртанов призвал вернувшихся из Китая казахстанцев обратиться к врачу

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов призвал казахстанцев, вернувшихся на родину из Китая за последние две недели, обратиться к врачу по месту жительства.

«Хочу обратиться к гражданам Казахстана, прибывающим из Китая. Не всегда мы можем ко всем дозвониться. Все граждане, которые в течение последних 14 дней прибыли из КНР и из сопредельных стран, (должны – V) прийти или позвонить в свою поликлинику по месту жительства, зарегистрироваться у своих врачей, сообщить, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем», - сказал министр.

Он подчеркнул, что это необходимо в целях «безопасности, чтобы наши медицинские специалисты вели наблюдение».

«В случае, если будет ухудшение здоровья, чтобы мы могли принять меры, обезопасить вас и членов вашей семьи», - добавил Биртанов.