В Казахстане госпитализированы 8 человек, побывавших в Китае

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что число казахстанцев, госпитализированных после посещения КНР, увеличилось до 10 человек, но двое из них уже отпущены домой.

«Наутро было госпитализировано четверо больных, из них на сегодня в Алматы двое уже отпущены. Во второй половине дня поступила дополнительная информация по госпитализации одного человека в Алматы, и госпитализирована семья в Акмолинской области (из пяти человек - V), потому что они тоже побывали в Китае. У всех признаки ОРВИ, у двоих детей из этой семьи есть высокая температура, у взрослых особых признаков нет, но так как они все были в контакте, их тоже госпитализировали», - сказал Бекшин на пресс-конференции во вторник.

Вместе с тем он сообщил, что для больниц проводятся «срочные закупы медицинских масок разных видов», из них 2,5 млн обычных медицинских масок, 1,3 млн респираторных масок, а также одноразовых и профессиональных костюмов, расходников для диагностической аппаратуры.

«30 капсул будет приобретено для транспортировки тяжело больных и 33 дополнительных тепловизора для дистанционной термометрии. Еще раз повторяю, масок и защитных костюмов, лекарственных средств для всех хватит. Мы обратились также к отечественным производителям для массового производства марлевых повязок», - подчеркнул Бекшин.

Главный санврач также отметил, что установлены все наши граждане, которые приехали из КНР после 6 января.

«Со всеми мы на связи, связываемся благодаря медработникам. Просим всех прибывших из КНР посетить свои поликлиники и встать на учет для постоянного наблюдения в течение 14 дней. Особенно у тех, у кого есть температура», - сказал он.

По его словам, при выявлении симптомов ОРВИ есть методы различной диагностики, но по договоренности с ВОЗ наши специалисты будут «идти методом исключения». В случае не подтверждения гриппа или ОРВ, пробы будут отправлять «для дальнейшей диагностики в центры ВОЗ, также есть договоренность направить пробы для диагностики в Россию».