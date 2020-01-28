У госпитализированных в Алматы и Кокшетау пациентов коронавирус не подтвердился

По данным горздрава, сегодня на станцию скорой помощи поступил вызов от жителя​ города, который ночью прилетел из Гонконга. У него были жалобы ​на озноб и чувство жара.

​«По адресу незамедлительно была направлена карета скорой помощи, облаченные в комплект специальной одежды. Пациент был ​доставлен ​в городскую клиническую инфекционную больницу имени И.Жекеновой с клиническими симптомами острой респираторной вирусной инфекции», - рассказали в управлении.

После проведенного консилиумного осмотра ​и обследования пациенту, который находился в специальном боксе, поставлен диагноз: грипп, среднетяжелое течение.

«Коронавирусного заболевания у госпитализированного пациента не выявлено», - подчеркнули в горздраве, добавив, что также взяты вирусологические анализы, а лечение начато от гриппа.

При этом «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в КНР пациент взят под наблюдение врачей».

Также не подтвердился коронавирус у двоих детей, госпитализированных в многопрофильную областную детскую больницу Кокшетау. В управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили, что по результатам анализа областным департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг у них выявлен грипп типа А.

Дети 2 и 5 лет были госпитализированы сегодня с признаками ОРВИ средней степени тяжести.

«В связи с тем, что с 6 по 21 января семья находилась на отдыхе в Китае (остров Хайнань), у пациентов взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. У родителей и старшего ребенка признаков ОРВИ нет, мама находится в больнице по уходу за детьми», - рассказали в ведомстве.

Сегодня на пресс-конференции главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что общее число госпитализированных граждан, прибывших из Китая, составило 10 человек.

«Наутро было госпитализировано четверо больных, из них на сегодня в Алматы двое уже отпущены. Во второй половине дня поступила дополнительная информация по госпитализации одного человека в Алматы, и госпитализирована семья в Акмолинской области (из пяти человек - V), потому что они тоже побывали в Китае. У всех признаки ОРВИ, у двоих детей из этой семьи есть высокая температура, у взрослых особых признаков нет, но так как они все были в контакте, их тоже госпитализировали», - отмечал он.