Почти 47 млрд. тенге выделено из резерва правительства на борьбу с коронвирусом – Абаев

На борьбу с коронавирусом из резерва правительства выделено почти 47 млрд. тенге, которые будут направлены на закуп социально значимых продуктов и средства индивидуальной защиты для медиков, полицейский и других служб, сообщил в субботу в ходе брифинга министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Сегодня из резерва правительства на закуп социально-значимых продуктов питания выделено 14,7 млрд. тенге. Выделено 21,4 млрд. тенге на закуп средств индивидуальной защиты для врачей, полицейских и других лиц, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Также предусмотрено 10,7 млрд. тенге для акиматов и городов республиканского значения на закуп средств индивидуальной защиты, лекарственных и медицинских средств», - сказал Абаев.

Помимо этого, из Государственного фонда социального страхования будет выделено порядка 200 млрд. тенге для ежемесячных выплат в размере одной минимальной заработной платы тем, кто лишился работы.

Он призвал граждан, не переживать за работу, кредиты и бизнес, так как «государство поможет».

«Мы поможем пенсионерам с доставкой лекарств, малоимущим будет оказана помощь с продуктами первой необходимости. Как неоднократно заявлялось, выплаты получат все, кто потерял работу или вышел в неоплачиваемый отпуск…. Приостановлены налоговые проверки и рассмотрение дел по адмправонарушениям. Продлены сроки предоставления деклараций налоговых до 30 апреля», - добавил министр.