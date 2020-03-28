Почти 47 млрд. тенге выделено из резерва правительства на борьбу с коронвирусом – Абаев

На эти деньги закупят продукты питания и средства защиты
Тамара Вааль, Vласть
На борьбу с коронавирусом из резерва правительства выделено почти 47 млрд. тенге, которые будут направлены на закуп социально значимых продуктов и средства индивидуальной защиты для медиков, полицейский и других служб, сообщил в субботу в ходе брифинга министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
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