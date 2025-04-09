​Правительство дорабатывает план действий на случай падения цен на нефть до $55-50

Министерство национальной экономики дорабатывает план действий на случай падения цен на нефть до $55-50 за баррель. В ведомстве считают, что пока волатильность на мировых рынках не перерастет в какой-то тренд, реагировать на каждое событие не нужно.

«У нас есть кризисный план при цене в $60 за баррель нефти. И сейчас мы практически уже закончили сценарий при цене в $55-50. У нас есть четкое понимание, за счет чего мы оптимизируем бюджет, какие статьи расходов мы снизим. Социальные затраты — [точно] нет», — заявил во время брифинга министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Он в очередной раз подчеркнул, что правительство продолжит направлять средства в крупные инфраструктурные проекты, сельское хозяйство и социальные расходы. Все социальные выплаты по-прежнему будут индексироваться по инфляции.

«[Подготовить антикризисный план на случай падения цен до $40 и $20] – дело быстрое. Тут важно потом оперативно реагировать. Понятно, что в моменте у нас [сохраняется] волатильность. Но, наверное, сейчас реагировать на каждое [событие] не правильно. Когда мы будем видеть тренд, тогда конечно будем меры принимать», — рассказал корреспонденту «Власти» первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Он пояснил, что все колебания сказываются на макроэкономических показателях. Поэтому даже внутри одного антикризисного плана возможно много разных траекторий.

В начале декабря 2024 года бывший министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявлял, что пессимистичный план правительства в случае шоков из-за действий президента США Дональда Трампа предусматривает падение цен на нефть только до $60 за баррель.

«Мы это все проходили. Исторически, если нефть сильно упадет в цене, то потом она резко возрастет. Потому что ее нужно добывать, а для этого нужно постоянно инвестировать в нефтяные месторождения. Без инвестиций отрасль не сможет существовать. А для инвестиций нужна сбалансированная цена на нефть», — говорил он.

В подготовке заметки участвовала Тамара Вааль