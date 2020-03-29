Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров в прямом эфире заявил о том, что режим карантина вводится в Караганде, Сарани, Темиртау, Шахтинске и Абае с 00.00 часов 30 марта 2020 года. На данный момент в Караганде зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С 00.00 часов 30 марта 2020 года в пяти городах Карагандинской области вводится режим карантина. Это касается городов Караганда, Шахтинск, Сарань, Темиртау и Абай.

"В этом постановлении мы принимаем меры по карантинизации в связи с регистрацией семи случаев на территории города Караганды, — сказал Канат Аскаров, заметив, что эти меры связаны с необходимостью остановить распространение инфекции. — Изучив вопросы миграции города Караганды, мы видим, что 25 процентов на сегодняшний день приезжают как в город Караганду, так и возвращаются в города-спутники Шахтинск, Абая, Сарань и Темиртау. В этой связи было принято решение на региональном областном штабе о введении карантина на этих пяти городах".

Подробно о введении карантин рассказал аким города Караганды Нурлан Аубакиров:

"Первое – ограничивается выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу. Второе – лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выходы из дома. Третье – закрываются места массового скопления населения – парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др. Четвёртое – ограничивается режим работы бизнес-центров - с 10.00 до 15.00 часов, с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них. Пятое – рекомендуется предприятиям и организациям всех форм собственности сократить рабочий день на два часа".

Кроме того, приостанавливается деятельность объектов площадью менее 2000 квадратных метров и всех объектов по реализации непродовольственных товаров. Закрываются государственные и частные детские сады. Прекратят работу салоны красоты, общественные бани и сауны, букмекерские конторы и другие заведения по оказанию услуг, ресторанам и кафе разрешается работать только на доставку.

Запрещены собрания на улицах и в других общественных местах группами более трёх человек (за исключением членов семьи). Несовершеннолетним гражданам запрещено передвижение по городу без сопровождения взрослых.

В пяти городах на основных автомобильных выездах будет выставлено 13 постов, в том числе 7 блокпостов и шесть санитарных постов. На 13 постах будут задействованы 130 сотрудников полиции, а также военнослужащие министерства обороны и сотрудники санэпидемстанции. Будет выставлена специальная техника, патрульные автомашины, 13 КАМАЗов министерства обороны, автомашины и автобусы для сотрудников СЭС.

Сообщается, что по согласованию с министерством обороны, на территории областного центра будут дополнительные совместные наряды из числа военнослужащих. Параллельно в городах Караганда и Темиртау будут уплотняться наряды за счет сил и средств нацгвардии.

Через Караганду транзитный транспорт будет направляться по восточному объезду по дороге Алматы – Екатеринбург. Кроме того, при закрытии на карантин городов Абай, Сарань, Шахтинск, на автодороге Кызылорда - Павлодар в районе поселка Бедайык будет выставлен дополнительный наряд, который будет направлять транспортные средства в сторону поселка Аксулу на автодорогу Алматы – Екатеринбург.

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев сообщил, что сейчас в Карагандинской области на карантине в круглосуточных стационарах находятся 509 человек, на домашнем карантине — 421. "Закуплено 100 тысяч экспресс-тестов. В ближайшее время экспресс-тесты появятся в наших поликлиниках. Тестирования будут для жителей Карагандинской области", — сообщил Нурлыбаев.