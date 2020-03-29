Общее число зарегистрированных случаев в Казахстане выросло до 267
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Первые случаи коронавируса зарегистрированы в Западно-Казахстанской области
Фото Дулата Есназара

Первые два случая коронавируса подтверждены в Западно-Казахстнской области, сообщила пресс-служба Минздрава. Подробной информации о заболевших пока не представлено.

Западно-Казахстанская область - 15-й регион в Казахстане, где подтверждены случаи коронавируса. Заболевших нет только в двух регионах страны - Костанайской и Туркестанской областях.

Всего за воскресенье в Казахстане подтверждено 39 новых случаев COVID-19, а общее число зарегистрированных случаев выросло до 267. Один человек скончался, 18 человек выздоровели.

Больше всего заболевших в столице - 162, в Алматы - 67 случаев, в Карагандинской области - 7, в Акмолинской и Атырауской - по 6 случаев, в Алматинской области - 4, в Жамбылской области - 3, по два случая - в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и Шымкенте, по одному - в Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

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