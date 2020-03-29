С 31 марта въезд в Костанайскую область будет ограничен

В воскресенье, 29 марта аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел экстренное заседание Штаба по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

«По итогам совещания приняли решение усилить меры по недопущению коронавирусной инфекции. Также с 22.00 часов 31 марта ввести ограничение въезда на территорию Костанайской области с выставлением 10 постов пропуска», — сообщил аким.

В Костанайской области официально еще не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Начальник местной полицейской службы Курмет Мажикенов сообщил, что на блок-постах помимо полицейских дежурят медицинские работники. Так, в области с сегодняшнего дня будут временно ограничены маршруты выездов в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Актюбинскую области: однако в эти регионы можно будет выехать, если есть медицинское направление. Автобусные перевозки между районами и городами области полностью прекращаются.

Посты выставлены по адресам:

Блок пост №7 расположен на автодороге Екатеринбург-Алматы на 374 км. На пограничном посту «Кайрак».



Блок пост №8 на 180 км. на автодорое Костанай-Курган на пограничном посту «Убаган».



Блок пост №9 автодорога Костанай-Мамлютка, 245 км. в районе поселка Троебратское Узункольского района.



Блок пост№10 автодорога Екатеринбург –Алматы, 722 км. район поселка Севатополь Сарыкольского района.



Блок пост №11 автодорога Костанай-Сурган, 232 км. на границе с Акмолинской областью.



Блок пост №12 автодорога Джезказган-Петропавловск, 372 км.



Блок пост №13 автодорога Джезказган-Петропавловск, 300 км.



Блок пост №14 автодорога Торгай, граница Актюбинской области, 85 км. район поселка Акшыганак.



Блок пост №15 автодорога Костанай-Карабутак, 239 км., район поселка Жайлыма Камыстинского района



Блок пост№16 автодорога Денисовка, граница Российской Федерации, 100 км. на пограничном посту «Кондыбай» Житикаринского района.