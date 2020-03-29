В Актюбинской области ввели ограничения на передвижения людей и работу торговых объектов

В Актюбинской области, где зарегистрирован один случай заражения коронавирусом, с полуночи 31 марта вводятся ограничения на работу различных объектов и передвижение людей, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Казахстане.

В частности, будет полностью закрыт въезд на территорию области, за исключением транзитного и грузового транспорта.

В области приостановят работу детских садов, крупных торговых центров, парков, зоомагазинов, салонов красоты, букмекерских контор, спортивных и интернет клубов, всех рынков и ярмарок, включая продовольственные, залов торжеств и магазинов по продаже сотовых телефонов.

Супермаркетам, гипермаркетам и пунктам общественного питания предписано работать исключительно на вынос и доставку.

Гражданам старше 65 лет предписано находиться в самоизоляции, а всем остальным - выходить из дома только в случаях крайней необходимости - для покупки продуктов, лекарств и обращения за медицинской помощью.

Власти не назвали ограничения карантином, хотя описанные условия ему соответствуют. Схожие меры введены в Шымкенте и Мангистауской области.

На карантине уже находятся столица и Алматы, с понедельника он вводится в Атырау, Караганде, Темиртау, Шахтинске, Сарани и Абае.

В Казахстане подтвержден 271 случай коронавируса, 1 человек скончался, 18 человек выздоровели.

В Актюбинской области подтвержден один случай коронавируса - у пациентки, прибывшей из Москвы. Власти региона уверяли, что она и другие пассажиры были изолированы сразу по прилету и не контактировали ни с кем.