Казахстан приостанавливает 72-часовой безвизовый режим для иностранцев до 1 июля

«Приостановить до 1 июля 2020 года действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148, в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан», - говорится в тексте постановления.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 284 случая коронавируса, из них 167 – в столице, 70 – в Алматы. 20 человек выздоровели, 1 скончался.