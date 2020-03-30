Соответствующее постановление подписал премьер-министр
  • 609
Казахстан приостанавливает 72-часовой безвизовый режим для иностранцев до 1 июля
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Премьер-министр Аскар Мамин подписал постановление, которым установил запрет на 72-часовой безвизовый въезд иностранцам до 1 июля, сообщается на сайте главы правительства.

«Приостановить до 1 июля 2020 года действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148, в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан», - говорится в тексте постановления.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 284 случая коронавируса, из них 167 – в столице, 70 – в Алматы. 20 человек выздоровели, 1 скончался.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Для МСБ и населения приостановят выплаты по кредитам, а также отсрочат ряд налоговых платежей
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина