Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о документах, подтверждающих резидентство

Документ направлен на избежание двойного налогообложения
Главой государства подписан закон «О ратификации Соглашения в форме обмена о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и Протокола к ней от 6 ноября 2006 года», сообщает Акорда.
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