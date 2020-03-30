Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о документах, подтверждающих резидентство

Главой государства подписан закон «О ратификации Соглашения в форме обмена о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и Протокола к ней от 6 ноября 2006 года», сообщает Акорда.