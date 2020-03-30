Документ направлен на избежание двойного налогообложения
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Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о документах, подтверждающих резидентство
Фото Жанары Каримовой

Главой государства подписан закон «О ратификации Соглашения в форме обмена о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и Протокола к ней от 6 ноября 2006 года», сообщает Акорда.

Соглашение является двусторонним международным договором и заключается с целью установления упрощенного порядка признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения.

«Данный порядок позволит налогоплательщикам двух государств предоставлять налоговому агенту документ, подтверждающий резидентство без апостилирования», - пояснял ранее министр финансов Алихан Смаилов.

По его словам, такой порядок будет применяться ретроспективно с 1 января 2012 года, что «позволит налогоплательщикам двух государств избежать риска двойного налогообложения».

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