Казахстан и Армения подписали соглашения о сотрудничестве в области миграции и о порядке пребывания граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Никол Пашинян провели переговоры в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.

«Мы полностью поддерживаем инициативу о выведении на новый уровень казахско-армянского взаимодействия», - подчеркнул Токаев.

По мнению президента Казахстана, сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству стран, в частности, он видит перспективными направлениями для наращивания взаимной торговли продовольственный сектор, инвестиционную и транспортно-логистическую сферы, а также в IT-индустрию и строительство.

Никол Пашинян отметил, что не стоит забывать также культурно-гуманитарную сферу.

«В этом году в Казахстане пройдут Дни армянской культуры, в следующем году Дни казахской культуры будут проведены в Армении», - сказал он.

На брифинге для СМИ Токаев сообщил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Арменией, и переговоры с Николом Пашиняном подтверждают заинтересованность двух стран в сохранении высокого уровня сотрудничества.

«Сегодня состоялось всестороннее обсуждение по целому ряду вопросов. Мы достигли конкретных договоренностей. Особое внимание мы уделили расширению контактов в торгово-экономической и инвестиционной сферах», – сказал он.

Глава государства сообщил, что они намерены искать новые направления для роста товарооборота, и Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до $350 млн, а также активизировать сотрудничество в сферах промышленности, строительства, транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, инноваций, туризма и других. Токаев предложил армянской стороне реализовать ряд совместных инвестиционных проектов.

«Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Кроме того, мы должны активизировать контакты бизнес-миссий. Этот шаг будет способствовать скорейшему созданию делового совета, укрепит связи между представителями бизнеса двух стран и позволит улучшить инвестиционные отношения», - убежден президент Казахстана.

Он считает, что развитие транспортно-логистического сектора является одним их ключевых направлений для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Токаев сообщил, что поддержано предложение об открытии прямого авиасообщения между столицами и другими городами Казахстана и Армении.

Говоря о культурно-гуманитарных связях, лидер Казахстана заявил, что договорился с премьер-министром Армении назвать одну из улиц Еревана именем Абая, а одна из улиц в Астане будет носить имя создателя армянского алфавита Месропа Маштоца.

«Также приветствуем инициативу о создании научной группы по изучению кыпчакских рукописей, написанных армянской графикой. Исследованием материалов совместно займутся Евразийский национальный университет и Ереванский государственный университет», - добавил он.

В рамках официального визита президента Казахстана в Ереван были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области миграции и о поездках и порядке пребывания граждан; меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Армении; меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор; программа сотрудничества между министерством туризма и спорта Республики Казахстан и министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы; дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами на 2024-2025 годы; меморандум между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленности Республики Казахстан и министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий; меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван и др.