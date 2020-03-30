Четверо новых зараженных коронавирусом в Алматы – контактные

«Из госпитализированных имеется ребёнок 11 лет, сейчас он находится вместе с папой в Городской детской инфекционной больнице, у которого также положительный тест», – рассказал он.

У 58 заболевших в Алматы состояние удовлетворительное, у одного взрослого – тяжелое, у 6 взрослых – средней степени тяжести, у одного ребенка – средней степени тяжести с улучшениями. В провизорных центрах на карантине находятся 1046 человек, из них - 102 ребенка.